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Мужчина, проживающий в Таиланде, перенес 3 инсульта и ждет эвакуацию в Россию

Сегодня, 17:56

Россиянин, проживающий на территории Таиланда 8 лет, перенес 2 инсульта, а после третьего у него парализовало всю левую часть тела.

Эта история не оставила равнодушными русских жителей Таиланда, которые помогли организовать срочную эвакуацию соотечественника, свой вклад внесло и посольство. Следует отметить, что помощь была оказана 62-летнему гражданину РФ Глазову Михаилу. Безвыходность положения больного обусловлена тем, что у него нет родственников, которые бы могли оказать ему материальную помощь и посодействовать в эвакуации на родину для последующего лечения. На данный момент Михаил Глазов находится в городской больнице на острове Самуи и ожидает дальнейшую эвакуацию, которая состоится в понедельник 25 июня. Перелет будет осуществлен регулярным рейсом авиакомпании "Аэрофлот" в сопровождение высококвалифицированных медработников. Со слов больного, стало известно, что большая помощь была оказана недавно назначенным почетным консулом РФ в провинции Сураттхани Асвани Баджай, он помог в сборе средств и отсрочке больничных платежей.

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