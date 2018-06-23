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В Татарстане спасли похороненного заживо рабочего

Сегодня, 17:02

Сотрудники МЧС поздравили мужчину со вторым днем рождения.

В Татарстане в 14:50 отряд пожарных и работников Водоканала извлекли из траншеи похороненного заживо рабочего. Спасли мужчину благодаря слаженной работе профессионалов и специалистов. На территории бывшей базы «Сельхозтехники» по улице 200 лет Тетюшам при проведении ремонтных работ обвалилась почва и привалила 49-летнего работника.

Мужчина признался, что на доли секунды прощался с жизнью и не надеялся на спасение. Перед глазами пронеслась жизнь, но после решил не сдаваться, и боролся до последнего.

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