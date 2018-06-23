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В Сочи фанат сборной Германии спас жизнь пострадавшего в ДТП мопедиста

Сегодня, 16:48

Мужчина работает на родине спасателем, поэтому сразу же бросился к раненому. Ему удалось заставить остановившееся сердце пострадавшего снова биться.

ДТП произошло в Сочи возле стадиона «Фишт», где сегодня встретятся футболисты из Германии и Швеции.

Как сообщают очевидцы, на Олимпийском бульваре автомобиль столкнулся с мужчиной на мопеде. В результате последний получил очень серьёзные травмы. Он находился на грани смерти, но очевидцы вызвали ему бригаду скорой помощи.

Однако медикам не удалось приехать в короткие сроки и сердце пострадавшего остановилось. На помощь ему пришёл фанат сборной Германии, который приехал на сегодняшний матч. По словам местных жителей, именно он и спас пострадавшего мопедиста.

Дело в том, что немец у себя на родине работает спасателем, поэтому все действия по реанимации он выполнял на автомате. Мужчина сначала сделал без нескольких минут погибшему массаж сердца и искусственное дыхание.

От таких, казалось бы, очевидных мер, сердце пострадавшего снова стало биться. К этому моменту на место ДТП подъехала скорая помощь, которая и забрала его в больницу. Сейчас за жизнь мужчины борются сочинские медики.

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