В Самаре в ТЦ «Империя» произошло задымление

Сегодня, 16:09

По словам специалистов, главной причиной происшествия стало короткое замыкание в одном из электроприборов.

Как рассказали источники в региональных экстренных службах, данное происшествие произошло в ТЦ «Империя» на Московском шоссе 163б в Самаре.

Там в результате короткого замыкания началось сильное задымление. На место происшествия сразу же вызвали пожарные службы, которым удалось эвакуировать свыше 500 человек.

По словам источника, в результате данного происшествия никто из посетителей или сотрудников торгового центра «Империя» не пострадал. Сейчас специалисты занимаются проверкой всех помещений здания и их проветриванием.