После поражения сборной фанат из Аргентины напился и разгромил отель в Петербурге

Сегодня, 16:06

Мужчина разгромил туалет, а после замечаний администратора стал кидаться на него. В результате угомонить хулигана удалось только полиции.

Фанат из Аргентины приехал в отель в Петербурге на Чемпионат мира по футболу. Однако всё прошло не так гладко, как он хотел. После поражения сборной, которая проиграла Хорватии со счётом 3:0, что уменьшило шансы Аргентины на выход в плей-офф, мужчина решил напиться.

Но алкоголь не «смыл» горечь от поражения, а только распалил её. В итоге поклонник футбола из-за гнева разгромил туалет отеля, а после стал кидаться на администратора.

Пришлось вызывать правоохранителей, которые доставили горячего аргентинца в полицейский участок.

Стоит отметить, что матч группового этапа аргентинской сборной пройдёт в Петербурге. Футболистам придётся доказывать своё право на участии в Чемпионате мира в матче со сборной Нигерии.