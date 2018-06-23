VistaNews.ru


После поражения сборной фанат из Аргентины напился и разгромил отель в Петербурге

Сегодня, 16:06

Мужчина разгромил туалет, а после замечаний администратора стал кидаться на него. В результате угомонить хулигана удалось только полиции.

Фанат из Аргентины приехал в отель в Петербурге на Чемпионат мира по футболу. Однако всё прошло не так гладко, как он хотел. После поражения сборной, которая проиграла Хорватии со счётом 3:0, что уменьшило шансы Аргентины на выход в плей-офф, мужчина решил напиться.

Но алкоголь не «смыл» горечь от поражения, а только распалил её. В итоге поклонник футбола из-за гнева разгромил туалет отеля, а после стал кидаться на администратора.

Пришлось вызывать правоохранителей, которые доставили горячего аргентинца в полицейский участок.

Стоит отметить, что матч группового этапа аргентинской сборной пройдёт в Петербурге. Футболистам придётся доказывать своё право на участии в Чемпионате мира в матче со сборной Нигерии.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Месси не вывел сборную Аргентины в плей-офф ЧМ-2018

В Петербурге мужчина разгромил банкомат за "съеденную"карту

Фанат «Реала» из Румынии едва не сжег свой дом после поражения от «Барсы»

Главное за неделю

«Он позади тебя!»: Морской монстр-людоед пытался проглотить каноэ с рыбаком

Чудовище огромных размеров шокировало фотографа, который успел запечатлеть эпичный момент встречи рыболова с хищником....

За бортом МКС засняли серого гуманоида в отражении скафандра

Астронавт даже не подозревал, что на него смотрит гуманоид. Уфологи были...

НЛО в Москве прибыл на футбольный матч между Мексикой и Германией

 В Москве, во время матча в рамках ЧМ 2018, в самый его разгар болельщики...

ВМС США 14 лет скрывали гигантский смертельный НЛО

В итоге руководство уволило всех военных, которые давали интервью, восприняв...

Трамп кинул в Меркель конфетами на саммите G7

Политолог Eurasia Group Иэн Бреммер рассказал несколько интересных подробностей...

Рекомендуем