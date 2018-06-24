После митинга против работорговли активисток увезли и изнасиловали в джунглях

Сегодня, 04:30

Пять девушек стали жертвами вооруженных мужчин, которые поджидали их в отдаленном индийском районе Кхунти. Преступники пока не задержаны, однако полиция продолжает заниматься их поиском.

Случилось преступление после митинга против работорговли, именно тогда активисток увезли и изнасиловали в джунглях. Указанный округ является местом концентрации процветания работорговли, и по стечению обстоятельств – именно там девушки решили высказать свои позиции, однако пострадали сами.

Согласно сведениям индийских спецслужб, за десять лет, начиная с 2005 года, в стране похитили примерно четыре тысячи детей, которые в дальнейшем попадают в рабство. Уже взрослых девушек преступники отправляют на работу в качестве домработниц, которые обслуживают элитные дома.