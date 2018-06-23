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Болельщики сборной Бразилии устроили поножовщину в Петербурге

Сегодня, 13:27

Разбираться конфликтные ребята начали не с русскими, а между своими.

Болельщики сборной Бразилии решили отведать горячительных напитков после проведенного матча своей команды. А после мужчины утроили поножовщину в Петербурге. Ситуация набрала обороты после огласки. В основном подобные случаи редкость в России, нежели правило. Гости страны ведут себя дружелюбно, хотя иногда отпускают в адрес россиянок похабные шутки и распускают руки.

Ситуация с поведением болельщиков на ЧМ-2018 строго держится под контролем специальными службами и специалистами. Туристы и гости России ходят на экскурсии, гуляют по сувенирным лавкам и покупают необыкновенные для них вещи: матрешки, лапти, неваляшки, символы мундиаля.

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