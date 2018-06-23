В Пензенской области спасатели достали из коллетора утят

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23 июня в городе Заречный Пензенской области в коллектор провалились 4 утят. Об этом происшествии сообщил неравнодушный прохожий, который услышал кряканье утят и вызвал сотрудников по охране природы.

Спасатели были вынуждены срезать крепление с люка для того, чтобы беспрепятственно достать утят. Спасательная операция прошла успешно, четверо утят и чудом оказавшаяся с ними черепаха были спасены. Также отмечено, что мама-утка героически защищала своих утят и по началу не подпускала спасателей. Однако после спасения птиц, они смогли благополучно уплыть. Специалисты заявили, что причиной подобного происшествия являются слишком больше ячейки в люке коллектора, именно через такие отверстия и падают небольшие животные, которые потом не в состоянии выбраться самостоятельно. Неравнодушные очевидцы происшествия написали петицию в КБУ с просьбой заделать дырки более мелкой сеткой для того, чтобы подобное не повторилось.