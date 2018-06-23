VistaNews.ru


В Пензенской области спасатели достали из коллетора утят

Сегодня, 13:00

23 июня в городе Заречный Пензенской области в коллектор провалились 4 утят. Об этом происшествии сообщил неравнодушный прохожий, который услышал кряканье утят и вызвал сотрудников по охране природы.

Спасатели были вынуждены срезать крепление с люка для того, чтобы беспрепятственно достать утят. Спасательная операция прошла успешно, четверо утят и чудом оказавшаяся с ними черепаха были спасены. Также отмечено, что мама-утка героически защищала своих утят и по началу не подпускала спасателей. Однако после спасения птиц, они смогли благополучно уплыть. Специалисты заявили, что причиной подобного происшествия являются слишком больше ячейки в люке коллектора, именно через такие отверстия и падают небольшие животные, которые потом не в состоянии выбраться самостоятельно. Неравнодушные очевидцы происшествия написали петицию в КБУ с просьбой заделать дырки более мелкой сеткой для того, чтобы подобное не повторилось.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Футболист «Арсенала» взорвал Instagram спасением утят из бассейна

Приморцы приняли близко к сердцу появление утят без мамы

В Ростове утята стали причиной отмены ремонта железнодорожных путей

Главное за неделю

«Он позади тебя!»: Морской монстр-людоед пытался проглотить каноэ с рыбаком

Чудовище огромных размеров шокировало фотографа, который успел запечатлеть эпичный момент встречи рыболова с хищником....

За бортом МКС засняли серого гуманоида в отражении скафандра

Астронавт даже не подозревал, что на него смотрит гуманоид. Уфологи были...

НЛО в Москве прибыл на футбольный матч между Мексикой и Германией

 В Москве, во время матча в рамках ЧМ 2018, в самый его разгар болельщики...

ВМС США 14 лет скрывали гигантский смертельный НЛО

В итоге руководство уволило всех военных, которые давали интервью, восприняв...

Трамп кинул в Меркель конфетами на саммите G7

Политолог Eurasia Group Иэн Бреммер рассказал несколько интересных подробностей...

Рекомендуем