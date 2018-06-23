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Рейс из Екатеринбурга напугал и пассажиров и экипаж.

Видео с места происшествия уже доступно к просмотру любителям острых ощущений. Самолет с болельщиками из Перу перед посадкой в Москве задымился.

Причины инцидента выясняют специалисты. Удалось избежать человеческих жертв благодаря слаженной работе коллектива на борту авиалайнера и диспетчеров. Загорелся двигатель авиасудна. Данных о пострадавших или погибших нет. Напомним, что перуанцы возвращались в столицу Российской Федерации после увлекательного поединка сборной Франции и сборной Перу.