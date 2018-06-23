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В Питере прошлой ночью сильный ветер повалил деревья

Сегодня, 12:15

Сегодня утром автомобилисты столкнулись с преградой из деревьев, которые повалились на дорогу. Прошлой ночью в Санкт-Петербурге прошел сильный ураган, который повалил много деревьев.

«Преграды» из деревьев возникли в Калининском и Красногвардейском районе. В Питере прошлой ночью ветер повалил дерево возле супермаркета «Окей» возле дома 24, который находится на проспекте Культуры, а также на улице Комарова возле жилых домов. Некоторые деревья были вырваны с корнем, и лежали на проезжей части, мешая автомобилям. А по улице Комарова на дороге лежат два дерева, которые полностью парализовали движение. Администрация города сообщила, что, несмотря на такой сильный ветер, никто не пострадал.

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