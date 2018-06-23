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Пассажиры компании S7 застряли в «Домодедово»

Сегодня, 12:01

Это происходит из-за проблем с регистрацией и посадкой пассажиров на целом ряде рейсов из аэропорта. Причиной стали сбои в IT-системе.

Сейчас множество пассажиров компании S7 застряли в аэропорту «Домодедово». Один из очевидцев сообщает, что он должен был уже давно вылететь в Санкт-Петербург, но представители авиакомпании ему рассказали, что «зависла система SITA». Из-за сбоев невозможно совершить регистрацию и посадку пассажиров в самолёты.

Позже в «Домодедово» объявили, что множество рейсов S7 задержались из-за сбоя в работе системы. О точном времени возобновлении работы пока что не известно. Как пообещали в аэропорту, о нём известят дополнительно.

Пока что официальных комментариев о сложившейся ситуации в компании S7 ещё не давали. Если верить информации, размещённой на табло, то сейчас задерживаются четыре рейса.

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