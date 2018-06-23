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Под Смоленском дачный дом поразила молния

Сегодня, 11:36

Идущие в Смоленской области грозовые дожди привели к трагедии. В результате попадания разряда молнии в дачный дом в деревне Лысовка, произошло его возгорание.

Под Смоленском дачный дом поразила молния. Как сообщили очевидцы, в последнее время в регионе идут грозовые дожди, а один из разрядов молнии попал прямо в дом, что и привело к пожару.

На место трагедии выехали сотрудники пожарной части, которым удалось потушить огонь, но ущерб хозяевам нанесен серьезный. Сообщается, что инцидент произошел вечером 22 июня. В результате пожара пострадавших нет.

Как известно, температура разряда молнии составляет около 300 градусов. Такой разряд может убить человека и привести к серьезным разрушениям. 

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