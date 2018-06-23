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Под Красноярском нашли труп пропавшего 9-летнего мальчика

Сегодня, 11:22

Ребенок пропал в 35 км от города 22 июня, его поиски резко оборвались после сообщения волонтеров.

Пропавшего в деревне Лопатино Березовского района Красноярской области ребенка искали всеми силами волонтеры и местные жители около суток. К сожалению, пришлось признать безуспешность операции, поскольку сегодня нашли труп пропавшего 9-летнего мальчика под Красноярском. Данные о тяжелой утрате сообщили представители организации «Поиск пропавших детей - Красноярск».

По делу проводится проверка и уточняются обстоятельства пропажи мальчика. В социальной сети «ВКонтакте» в паблике «Поиск Пропавших Детей - Красноярск. Волонтеры» ежедневно появляются новые записи. После того, как волонтерский штаб помогает в поисках или есть информация по пропавшему ребенку, публикуют фото ребенка. Приметы и статус найден: «жив» или «мертв».

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