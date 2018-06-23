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На востоке Москвы на заводе «Салют» произошёл пожар

Сегодня, 11:09

Возгорание случилось на площади в 10 квадратных метров. Но в здании и в округе наблюдается сильное задымление.

Как рассказал представитель московского ЦУКС ГУ МЧС РФ, в 09:04 поступило сообщение, что на востоке Москвы в одном из зданий на заводе «Салют» произошёл пожар. Уже через 2 минуты после сообщения бригада пожарных прибыла на место происшествия.

Специалисты выяснили, что площадь возгорания составляет 10 квадратных метров. По состоянию в 09:20 специалисты полностью справились с огнём.

Информации о причинах пожара и пострадавших не поступала.

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