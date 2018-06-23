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Красноярцы решили расстрелять друг друга, не поделив дорогу

Сегодня, 09:40

Автомобилисты не смогли поделить дорогу и приняли решение устранить проблему таким радикальным способом. К счастью, обошлось без жертв.

Происшествие зафиксировано недавно вечером возле дома под номером 1а по улице Дубровинского в Красноярске. В интернете быстро распространились фотографии с места события. На кадрах можно заметить толпу людей и полицейских. Место события обтянуто красной лентой. Сообщается, что красноярцы не смогли поделить проезд на дороге и решили расстрелять друг друга из травматического оружия.

Однако полицейские вовремя вмешались и предотвратили жертвы. Пока что сотрудники правоохранительных органов выясняют, между кем и почему произошла ссора. Информацию не сильно афишируют, как предполагают в соцсетях, из-за того, что правительство якобы запретило публиковать негативные новости во время чемпионата по футболу.

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