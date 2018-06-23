На ясном небе Ванкувера отчетливо сняли НЛО

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На YouTube-канале появилось видео, где запечатлен неопознанный летающий объект на фоне ясного ванкуверского неба. НЛО было круглой формы и просто висело в небе.

В среду 20 июня жители Ванкувера (США) наблюдали полет корабля инопланетян над своим городом. Им удалось снять данное происшествие на видео, которое появилось на YouTube-канале. На кадрах отчетливо сняли на ясном небе, что над городом зависло НЛО круглой формы.

Хотя не все пользователи считают данный объект кораблем инопланетян. Некоторые больше все же склоняются к тому, что это просто искажение, которое появилось в камере смартфона в результате преломления солнечных лучей или фрагмент пыли.

Подобный случай произошел через два дня в небе над Нью-Йорком (США), которое тоже сняли очевидцы в районе Астория. Данный объект напоминал светящийся огонек, который постепенно набирал цвет и становился все темнее и темнее. НЛО было замечено в вечернее время на фоне Луны, оно передвигалось с небольшой скоростью.

Специалисты же пока не подтвердили, что снятые американцами объекты в небе являются инопланетными кораблями. Не прокомментировали данную информацию и уфологии, которые больше склонны верить подобным фактам.