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Кассира тюменского супермаркета избили курицей до сотрясения мозга

Сегодня, 08:15

В Тюмени пьяная покупательница супермаркета «Пятачок» избила кассира тушкой курицы. В причинах инцидента разбирается полиция.

Покупатели тюменского супермаркета «Пятачок» оказались свидетелями неприятного инцидента, который произошел на кассе. Происшествие сняли на видео и выложили в интернете в группе «Типичная Тюмень», где шокированные таким поведением женщины пользователи оставляют гневные комментарии.

Администрация торговой точки заявила, что нападавшую не удовлетворило, что курица оказалась замороженной, а не охлажденной, и она начала скандалить. После того, как ей объяснили, что допустима продажа данного товара в обоих состояниях, женщина отказалась покупать курицу и начала избивать ею кассира. Так, ни в чем не повинную женщину-кассира тюменского супермаркета избили курицей до сотрясения мозга.

Известно, что пострадавшая была доставлена в ближайшую больницу, где ей и оказали помощь. Во всех подробностях происшествия разбираются сотрудники полиции. За совершение таких неправомочных действий покупательница понесет наказание.

В социальных сетях люди встали на сторону кассира, которая пострадала абсолютно беспочвенно. Коллеги пострадавшей начали рассказывать в сети подобные случаи неадекватного поведения покупателей в торговых точках.

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