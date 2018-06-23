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В США у базы ВВС упал военный самолёт

Сегодня, 07:50

На борту было два военнослужащих. Один из них попал в больницу с травмами, а судьба второго не известна.

Авария случилась в штате Нью-Мексико в 100 километрах от базы ВВС США Холломан, как сообщают местные информагентства, ссылаясь на представителей базы.

Известно, что два военнослужащих совершали на лёгком турбовинтовом самолёте A-29 Super Tucano обычный учебный полёт. В заявлении военные указывается, что сейчас проводятся все нужные расследования по факту данного происшествия.

Стоит отметить, что A-29 Super Tucano изготавливается бразильской компанией. Его используют как самолёт лётной подготовки, разведки и авиационной поддержки войск. A-29 Super Tucano успешно применялся в боевых действиях в Афганистане.

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