В США у базы ВВС упал военный самолёт

Сегодня, 07:50

На борту было два военнослужащих. Один из них попал в больницу с травмами, а судьба второго не известна.

Авария случилась в штате Нью-Мексико в 100 километрах от базы ВВС США Холломан, как сообщают местные информагентства, ссылаясь на представителей базы.

Известно, что два военнослужащих совершали на лёгком турбовинтовом самолёте A-29 Super Tucano обычный учебный полёт. В заявлении военные указывается, что сейчас проводятся все нужные расследования по факту данного происшествия.

Стоит отметить, что A-29 Super Tucano изготавливается бразильской компанией. Его используют как самолёт лётной подготовки, разведки и авиационной поддержки войск. A-29 Super Tucano успешно применялся в боевых действиях в Афганистане.