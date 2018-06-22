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Над Мюнхеном засветился НЛО-пончик

Вчера, 23:07

«Летающая тарелка» очень быстро перемещалась в небе над баварской столицей. Однако одному из жителей удалось запечатлеть гостей из внеземных цивилизаций.

Очевидец снял на видео летающую тарелку, которая двигалась над Мюнхеном в сторону Лохема. Хоть корабль пришельцев и двигался достаточно быстро, но НЛО-пончик все равно засветился на камеру одного из жителей. Очевидец рассказывает, что объект был круглого размера с отверстием посередине, напоминая пончик, а по размерам был соизмерим с самолетом.

Чтобы выяснить, что же пролетело над Мюнхеном, журналисты обратились в Южную Германию. Пресс-секретарь заявила, что никаких необычных явлений на радаре зафиксировано не было. Также в еженедельных отчетах отсутствуют какие-либо свидетельства от пилотов о необычных явлениях и, уж тем более, НЛО. Обычно пилоты сообщают обо всем, что встречается во время полета, будь то птица или воздушный шар.

Полицейские, которые часто получают сообщения об увиденных НЛО, также отрицают наличие каких-либо запросов на данное явление. Является ли объект внеземной сферой или чем-то безвредным, как беспилотник, остается лишь догадываться.

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