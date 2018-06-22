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В Ставрополе загорелась автозаправка

Вчера, 22:30

Случилось происшествие на улице Лермонтова, и данный участок дороги был перекрыт для автомобилистов из-за угрозы взрыва и сильного задымления. Причину возгорания специалисты пока не установили.

Как сообщают местные СМИ, в Ставрополе загорелась автозаправка «Лукойл», дым появился «из-под земли», о чем рассказывают очевидцы происшествия. Согласно приведенным данным, взрыва не происходило, а сотрудники МЧС прибыли на место происшествия оперативно, в количестве трех пожарных расчетов.

В данный момент густой дым по улице Лермонтова еще не рассеялся, поэтому автомобилисты проехать по указанному участку не смогут. Представители спецслужб дежурят на месте инцидента, медики и правоохранители также прибыли на место происшествия.

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