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ДТП с БМП: в Белоруссии военная техника раздавила легковушку

Сегодня, 20:10

Кадры этой жуткой аварии появились в интернете. На трассе под Гродно БМП вынесло на встречную полосу, и она въехала гусеницами на стоящий легковой автомобиль с людьми.

Судя по всему, остановившиеся гражданские автомобили пропускали колонну военной техники. Многотонная военная машина врезалась в стоящее авто и взгромоздилась на ее капот. Пассажир легковушки успел покинуть салон, а водитель оказался заблокирован рулевой колонкой. Ему немного помогло откинувшееся кресло, что позволило ослабить давление тяжести на тело.

На помощь пострадавшему бросились другие водители и экипаж боевой машины. Очень скоро на место происшествия прибыли Скорая помощь, ГАИ и МЧС. Освобождать водителя расплющенной машины придется при помощи спецтехники. О состоянии его здоровья пока не сообщается.

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