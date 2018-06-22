VistaNews.ru


Челябинский Айболит извлек пулю и спас кота

Сегодня, 19:29

Челябинский ветеринарный врач Карен Даллакян спасает животных и птиц от гибели, лечит от простуды, занимается банальной кастрацией домашних животных, по просьбам их хозяев. 22 июля он спас кота от гибели.

В пятницу 22 июня на прием к доктору привезли пострадавшего от нападения недобрых людей кота. Кот самый обыкновенный. Живет в частном доме. Гуляет по соседским дворам и огородам.

По словам хозяина, тот ушел гулять и исчез на три дня. Вернулся с окровавленной головой. Во лбу дырка. Похоже, что животное подстрелили из пневматического оружия.

Чудом гуляка остался жив. Пуля-шарик застряла в толстой коже головы кота. Доктор извлек ее у горемыки, тем самым спас от гибели. Череп остался цел. По словам врача у котов очень толстая кожа на лбу. Даже зашивать рану не понадобилось.

Хозяева кота, уже позвонили Айболиту из дома. Кот под домашним арестом и чувствует себя хорошо.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Американец спас кота весом в 13 килограмм

Житель Екатеринбурга спас кота после морозной ночи на дереве

В Твери зоозащитники спасли от мучительной гибели слепого кота

Главное за неделю

«Он позади тебя!»: Морской монстр-людоед пытался проглотить каноэ с рыбаком

Чудовище огромных размеров шокировало фотографа, который успел запечатлеть эпичный момент встречи рыболова с хищником....

За бортом МКС засняли серого гуманоида в отражении скафандра

Астронавт даже не подозревал, что на него смотрит гуманоид. Уфологи были...

В Британии на фото попал атакующий людей гигантский НЛО

Жилой район Хоррогейте содрогнулся от нависающего над домами симметричного...

Трамп кинул в Меркель конфетами на саммите G7

Политолог Eurasia Group Иэн Бреммер рассказал несколько интересных подробностей...

НЛО в Москве прибыл на футбольный матч между Мексикой и Германией

 В Москве, во время матча в рамках ЧМ 2018, в самый его разгар болельщики...

Рекомендуем