Челябинский Айболит извлек пулю и спас кота

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Челябинский ветеринарный врач Карен Даллакян спасает животных и птиц от гибели, лечит от простуды, занимается банальной кастрацией домашних животных, по просьбам их хозяев. 22 июля он спас кота от гибели.

В пятницу 22 июня на прием к доктору привезли пострадавшего от нападения недобрых людей кота. Кот самый обыкновенный. Живет в частном доме. Гуляет по соседским дворам и огородам.

По словам хозяина, тот ушел гулять и исчез на три дня. Вернулся с окровавленной головой. Во лбу дырка. Похоже, что животное подстрелили из пневматического оружия.

Чудом гуляка остался жив. Пуля-шарик застряла в толстой коже головы кота. Доктор извлек ее у горемыки, тем самым спас от гибели. Череп остался цел. По словам врача у котов очень толстая кожа на лбу. Даже зашивать рану не понадобилось.

Хозяева кота, уже позвонили Айболиту из дома. Кот под домашним арестом и чувствует себя хорошо.