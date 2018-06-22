VistaNews.ru


В США скончался 92-летний Наум Коржавин

Сегодня, 19:22

Последние годы драматург прожил в Северной Каролине. Об этом изданию «Эхо Москвы» рассказала Вероника Долина, российская певица и автор песен.

По словам Вероники Долиной, сегодня, 22 июня, в США скончался известный 92-летний Наум Коржавин. На данный момент неизвестны причины его кончины. Предположительно, смерть спровоцировала длительная болезнь или глубоко пожилой возраст.

Наум Коржавин был вынужден покинуть СССР в начале 70-х годов после длительных конфликтов с советской властью Драматурга неоднократно вызывали на допрос в прокуратуру из-за его творчества в защиту «узников совести» Даниэля и Синявского, Галанскова и Гинзбурга, и он не выдержал, написав заявление на выезд с пометкой «не хватает воздуха для жизни». Поэтические вечера в России Коржавин смог проводить во времена перестройки. После выезда в США впервые он посетил Москву во второй половине 1980-х годов.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Скончался известный композитор Владимир Шаинский

Внезапно скончался популярный DJ Avicii

В США скончался 99-летний телепроповедник Билли Грэм

Главное за неделю

«Он позади тебя!»: Морской монстр-людоед пытался проглотить каноэ с рыбаком

Чудовище огромных размеров шокировало фотографа, который успел запечатлеть эпичный момент встречи рыболова с хищником....

За бортом МКС засняли серого гуманоида в отражении скафандра

Астронавт даже не подозревал, что на него смотрит гуманоид. Уфологи были...

В Британии на фото попал атакующий людей гигантский НЛО

Жилой район Хоррогейте содрогнулся от нависающего над домами симметричного...

Трамп кинул в Меркель конфетами на саммите G7

Политолог Eurasia Group Иэн Бреммер рассказал несколько интересных подробностей...

НЛО в Москве прибыл на футбольный матч между Мексикой и Германией

 В Москве, во время матча в рамках ЧМ 2018, в самый его разгар болельщики...

Рекомендуем