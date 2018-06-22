В США скончался 92-летний Наум Коржавин

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Последние годы драматург прожил в Северной Каролине. Об этом изданию «Эхо Москвы» рассказала Вероника Долина, российская певица и автор песен.

По словам Вероники Долиной, сегодня, 22 июня, в США скончался известный 92-летний Наум Коржавин. На данный момент неизвестны причины его кончины. Предположительно, смерть спровоцировала длительная болезнь или глубоко пожилой возраст.

Наум Коржавин был вынужден покинуть СССР в начале 70-х годов после длительных конфликтов с советской властью Драматурга неоднократно вызывали на допрос в прокуратуру из-за его творчества в защиту «узников совести» Даниэля и Синявского, Галанскова и Гинзбурга, и он не выдержал, написав заявление на выезд с пометкой «не хватает воздуха для жизни». Поэтические вечера в России Коржавин смог проводить во времена перестройки. После выезда в США впервые он посетил Москву во второй половине 1980-х годов.