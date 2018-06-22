Квартиру погибшей Тарасюк снимал ее женатый любовник

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Оказывается, экс-звезда «Дома 2» вовсе не страдала от безответной любви. Об этом сообщает подруга погибшей.

Подруга погибшей Анастасии Тарасюк рассказала журналистам, что общалась с девушкой за день до трагичного происшествия. Девушка рассказала, что Тарасюк была беззаботной и счастливой, так как состояла в отношениях с женатым мужчиной, который полностью ее обеспечивал. Даже квартиру погибшей снимал ее женатый любовник.

Знакомые Анастасии говорят о ней, как о позитивной девушке. Одногруппница телезвезды поделилась фактом, что Анастасия, несмотря на болезнь, оставалась жизнерадостной девушкой и не жаловалась на свои проблемы. Оказывается, девушка около месяца лежала в больнице, болея анемией.

Напомним, экс-участницу «Дома 2» обнаружили мертвой под окнами элитной многоэтажки. Девушка выпала из окна с 19 этажа и сразу же скончалась.