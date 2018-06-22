VistaNews.ru


Квартиру погибшей Тарасюк снимал ее женатый любовник

Сегодня, 19:11

Оказывается, экс-звезда «Дома 2» вовсе не страдала от безответной любви. Об этом сообщает подруга погибшей.

Подруга погибшей Анастасии Тарасюк рассказала журналистам, что общалась с девушкой за день до трагичного происшествия. Девушка рассказала, что Тарасюк была беззаботной и счастливой, так как состояла в отношениях с женатым мужчиной, который полностью ее обеспечивал. Даже квартиру погибшей снимал ее женатый любовник.

Знакомые Анастасии говорят о ней, как о позитивной девушке. Одногруппница телезвезды поделилась фактом, что Анастасия, несмотря на болезнь, оставалась жизнерадостной девушкой и не жаловалась на свои проблемы. Оказывается, девушка около месяца лежала в больнице, болея анемией.

Напомним, экс-участницу «Дома 2» обнаружили мертвой под окнами элитной многоэтажки. Девушка выпала из окна с 19 этажа и сразу же скончалась.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

«Страдала от безответной любви»: Экс-участницу «Дома 2» нашли мертвой

Мать погибшей в детсаду Новой Москвы девочки рассказала о ее состоянии за день до смерти

Подруга Анастасии Костенко "слила" жесткий компромат на модель

Главное за неделю

«Он позади тебя!»: Морской монстр-людоед пытался проглотить каноэ с рыбаком

Чудовище огромных размеров шокировало фотографа, который успел запечатлеть эпичный момент встречи рыболова с хищником....

За бортом МКС засняли серого гуманоида в отражении скафандра

Астронавт даже не подозревал, что на него смотрит гуманоид. Уфологи были...

В Британии на фото попал атакующий людей гигантский НЛО

Жилой район Хоррогейте содрогнулся от нависающего над домами симметричного...

Трамп кинул в Меркель конфетами на саммите G7

Политолог Eurasia Group Иэн Бреммер рассказал несколько интересных подробностей...

НЛО в Москве прибыл на футбольный матч между Мексикой и Германией

 В Москве, во время матча в рамках ЧМ 2018, в самый его разгар болельщики...

Рекомендуем