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«Преступление и наказание»: малолетний горе-грабитель пытался украсть ящик с пожертвованиями

Сегодня, 20:04

В Сети появилось видео с камер наблюдений одного из магазинов в Свердловской области. На нем мальчик долго думает, как поступить, но всё же решается украсть ящик с пожертвованиями, за что быстро поплатился.

Продавщицы не было на месте, пока мальчик готовился совершить «преступление». Он неподвижно стоял какое-то время, но как только он решил схватить стеклянный ящик с пожертвованиями и убежать, карма настигла горе-грабителя. Ящик оказался надёжно прибитым к стойке, так что мальчику не удалось забрать накопления – они все выпали, когда посудина разбилась в его руках.  

На шум вышла работница магазина, которая стала ругать малолетнего, использую нецензурную брань. На месте происшествия оказался старший брат ребёнка, который дал младшему звонкую пощёчину и с позором увёл домой. Пользователи уверены, что таким образом мальчик спасся от более серьёзного наказания.

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