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«Снесло пол крыши»: В Заинске взорвался пятиэтажный дом

Сегодня, 18:30

Сейчас в нём наблюдается открытое горение. Погибших нет, но есть пострадавшие. Пожарные справиться с огнём не могут.

Сегодня, 22 июня, в Заинске взорвался газовый баллон в пятиэтажном доме номер 71 на улице Никифорова. В пресс-службе МЧС по РТ сообщили, что авария случилась в 8-м подъезде на пятом этаже.

Как рассказали очевидцы, «снесло буквально пол крыши». Потолочные перекрытия повреждены. Пожарные уже спасли три человека, одного из которых спускали по автолестнице. Информации о погибших не поступало. Причина происшествия также не известна. Сейчас власти решают вопрос об отселении жильцов дома.

                                   

По словам местных жителей, сейчас в доме наблюдается открытое горение, а из дома клубами валит чёрный дым.

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