Агрессивная чайка нападала на жителей Петрозаводска

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С самого утра 22 июня чайка нападала на людей, проходивших по улице Федосовой, недалеко от БСМП.

Первой пострадавшей стала 64-летняя жительница Петрозаводска. СМИ по Республике Карелия передают известия о агрессивно настроенной чайке, наводившей ужас на жителей города. Как рассказала женщина, чья пожилая мама пострадала от нападения птицы, ей пришлось отвести ее в больницу, где у ее диагностировали рваную рану и шок. Пенсионерка рассказала, что нападение произошло внезапно, она почувствовала резкий удар в затылок, а затем жжение.

Таким же образом пострадал по меньшей мере еще один мужчина, остальным прохожим удалось избежать нападения.

Как оказалось, недалеко от БСМП птица свила гнездо и она защищала появившихся на свет птенцов. В то время, пока ее потомство прогуливалось по траве, чайка сидела на фонарном столбе и наблюдала. Когда кто- то из людей подходил слишком близко, птица атаковала, целясь в голову.

Городские службы перекладывают ответственность за случившееся друг на друга.

По словам местных жителей, птица до сих пор дежурит возле дорог и атакует прохожих.