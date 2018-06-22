В Техасе мать пыталась сделать секс-рабыней 8-летнюю дочь

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Жительница Америки договаривалась за сотню долларов предоставить услуги своей дочери. Она не ожидала, что повлечёт за собой эта незаконная деятельность.

8-летняя девочка чуть не стала секс-рабыней по вине своей матери. Деятельность американки длится уже более полугода с декабря 2017. Тогда в правоохранительные органы Техаса обратился мужчина, который заявил, что переписывался с женщиной, предлагающей ему развлечься с её дочкой. Мужчина утверждает, что переписка получилась длинной, потому что для открытия уголовного дела требуется предоставить достаточное количество улик.

С тех пор и до июня 2018 полиция следила за преступницей, и наконец, она была задержана 12 числа. Обыск обнаружил эротические видео с дочерью арестованной. В них задействована как мать, так и девочка. Дочь на допросе утверждала, что никто из мужчин, которым мать продавала девочку, не трогал её и не занимался ничем неприличным. Полиция предполагает, что мать девочки занимается этим уже не первый год. Поэтому им предстоит хорошо обыскать её дом и найти информацию о других возможных потерпевших.