Болельщик из Нигерии не выдержал жару в Волгограде

Сегодня, 17:55

Мужчина приехал в город раньше своих друзей. Он отправился на вокзал, чтобы встретить поезд и отправиться с товарищами на матч. Однако здоровье нигерийца подкачало в самый неподходящий момент.

Болельщик из Нигерии в свои 61 прибыл в Волгоград, чтобы отправиться на матч, который состоится сегодня между сборными Нигерии и Исландии. Мужчина приехал на вокзал, чтобы встретить друзей, однако, он не выдержал жару в Волгограде. Простояв некоторое время под палящим солнцем, у болельщика резко подскочило давление, от чего ему стало плохо.

Сотрудники скорой помощи оперативно доставили иностранца в больницу, где обнаружили, что у мужчины резко повысился уровень сахара в крови. Состояние пациента описывается как стабильное. Вскоре болельщик сможет попасть на заветный матч и поддержать свою команду.