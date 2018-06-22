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Неизвестный нарушает порядок в Кёльнском соборе

Сегодня, 17:51

Стражи порядка в Германии задержали подозрительного молодого человека, действия которого им показались неадекватными.

По данным СМИ, возраст задержанного приблизительно 20 лет, также есть информация, что он гражданин Румынии. Как утверждают очевидцы, молодой человек неоднократно входил в храм и выходил из него, также известно, что он ползал на коленях, чем и вызвал подозрения у Кёльнской полиции. После проведения анализов выяснилось, что в крови задержанного были найдены наркотические вещества. Неизвестный неоднократно нарушает порядок в Кельнском соборе.

В следствии необъяснимых действий задержанного были приняты меры осторожности, посетителей собора эвакуировали, служба назначенная на 9.00 (10.00 мск) была отменена. Активность в соборе возобновили в 11.30 (12.30 мск). Сам собор и прилегающую к нему местность обыскивают кинологи с собаками. Ранее 2 декабря 2014 года в Кельнском соборе произошло происшествие, неизвестный позвонил по телефону и сообщил о том, что собор заминирован. К счастью, информация неизвестного не подтвердилась.

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