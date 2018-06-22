В Москве студентка смогла обхитрить маньяка-неудачника

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Во время домогательства девушка находилась в одном лифте с насильником, но благодаря смекалке убежала от преступника и вызвала полицию. Сейчас мужчину разыскивают правоохранители, которые имеют описание его внешности со слов жертвы.

Происшествие имело место на улице Крылатские Холмы в Москве, где студентка смогла обхитрить маньяка-неудачника. Обманом предприимчивая девушка выбралась из лифта и обратилась за помощью к правоохранителям, а преступник скрылся в неизвестном направлении, однако осуществить задуманное так и не смог.

Подобные инциденты случаются нередко, и в основном – в темное время суток. Однако изредка маньяки выходят на охоту днем и поджидают своих жертв в неожиданных местах, как это и произошло во Владимирской области с 17-летней девушкой, но преступление попало на камеры видеонаблюдения.