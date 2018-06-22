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«Страдала от безответной любви»: Экс-участницу «Дома 2» нашли мертвой

Сегодня, 17:19

Известие о трагической смерти сразило зрителей скандального телепроекта. Жертвой стала Анастасия Тарасюк.

Экс-участницу «Дома 2» нашли мертвой под окнами элитного жилого комплекса в Москве. Тарасюк выпала из окна с 19 этажа, где недавно сняла квартиру. Причину и обстоятельства происшествия выясняют сотрудники полиции.

Сообщается, что телезвезда страдала от безответной любви. По всей видимости, она хотела избавиться от затяжной депрессии, начав новую жизнь в новой квартире.

Напомним, 6 июня в своем профиле в Instagram Тарасюк поделилась с подписчиками новостью о том, что, наконец, переехала в новую квартиру. Девушке оставалось лишь разобрать вещи и «обмыть» новое приобретение.

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