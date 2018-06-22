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Под Челябинском заметили загадочные сверкающие огни в небе

Сегодня, 16:41

Десятки людей обсуждали в разных группах в социальных сетях, обменивались фото и видео непонятных сверкающих шаров в небе.

В поселке Мисяш под Челябинском местные заметили загадочные сверкающие огни. Началось все с четверга, 21 июня, когда челябинцы стали замечать различные толчки из–под земли, а также стали дрожать окна. Однако позже стали появляться огненные шары. Люди разделились на несколько групп: одни за инопланетян, другие уверены, что это дроны, кто-то думает, что это парашютисты летают с фонарями, ну и те, кто считают, что это с военного полигона.

Пока достоверной информации, что же было в небе в поселке, нет, однако стоит отметить, что в той части действительно находится военный полигон, и скорее всего, это попросту учения.

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