В Казани ребенка, застрявшего в расщелине дерева, вызволили спасатели

Сегодня, 16:31

В Казани семилетний ребенок застрял ногой в расщелине дерева. Самостоятельно освободить ногу он не смог, не сумела помочь ему ни мать ребенка, ни. Пришлось вызывать спасателей, которые вызволили мальчишку.

Это случилось днем 22 июня на улице Ферма-2. Пришлось звонить по номеру вызова экстренных служб 112. Но и прибывшим на место инцидента спасателям пришлось повозиться, чтобы освободить застрявшую ногу. Пришлось применять специальный гидравлический инструмент, предназначенный для освобождения людей, зажатых при ДТП или в завалах.

Профессиональные действия спасателей увенчались успехом, мальчика вызволили. Медики, осмотревшие освобожденного ребенка, констатировали, что серьезных травм нет – нет ни переломов, ни растяжений. Ну, а синяки до свадьбы заживут.