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На Горном Алтае собаки напугали корову и «загнали» ее в яму

Сегодня, 13:51

Животное забрело на чужой участок, после чего защитники двора решили избавиться от неожиданной гостьи. Помогать несчастной прибыли спасатели, которые не смогли справиться с задачей без трактора.

Как рассказывают сотрудники МЧС, на Горном Алтае в селе Чемал собаки напугали корову и буквально «загнали» ее в глубокую яму. Животное упало в тесное углубление, где ему пришлось свернуться калачиком, а местные жители не смогли поднять такой большой вес, после чего вызвали пожарных на место происшествия.

Спасатели воспользовались специальным снаряжением в виде пожарных рукавов, которые подцепили под живот потерпевшей. Корова оказалась на поверхности только благодаря трактору, после этого животное очень быстро убежало в неизвестном направлении. Хозяева коровы так и не объявились.

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