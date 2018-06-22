VistaNews.ru


Болельщик из США оказался в петербургской психушке

Сегодня, 13:05

Прямо из футбольного матча болельщик из США попал в психиатрическую лечебницу Санкт-Петербурга. Специалистов вызвали сотрудники отеля, в котором футбольный фанат устроил погром.

В один из отелей Санкт-Петербурга были вызваны медики скорой помощи, которые прибыли на место и, увидев своего пациента, вызвали подмогу из психиатрического диспансера. Также на место прибыли и сотрудники правоохранительных органов, которые тоже поучаствовали в задержании.

Известно, что футбольный болельщик чрезмерно перевозбудился и начал вести себя неадекватно – громил все вокруг себя и громко кричал. Для его госпитализации пришлось применить физическую силу, после чего его доставили в психушку. Сотрудники правоохранительных органов установили, что буйным постояльцем отеля оказался 39-летний мужчина из США. Теперь медики будут выяснять, что привело к такому перевозбуждению и агрессии футбольного фаната.

Сотрудники скорой помощи Санкт-Петербурга рассказали, что за последние сутки за медицинской помощью к ним обратились еще трое иностранцев, одним из которых оказался гражданин Египта. Пострадавший рассказал, что его ударили сзади тяжелым предметом, вероятно с целью ограбления. Также болельщица из Мексики попала в токсикологическое отделение с алкогольным отравлением, а англичанин получил нервный срыв.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В Краснодаре болельщик «Ростова» упал с верхнего яруса стадиона

Во время футбольного матча мужчина "чудом" встал с инвалидного кресла

Аргентинского болельщик лишился Fan ID из-за издевательств над россиянкой

Главное за неделю

ЦРУ более 40 лет скрывали секретные опыты пришельцев на атомной подлодке K-129

Её нашли спецслужбы США, сделав загадочное заявление....

«Он позади тебя!»: Морской монстр-людоед пытался проглотить каноэ с рыбаком

Чудовище огромных размеров шокировало фотографа, который успел запечатлеть...

За бортом МКС засняли серого гуманоида в отражении скафандра

Астронавт даже не подозревал, что на него смотрит гуманоид. Уфологи были...

В Калифорнии рыбаки нашли на берегу океана мёртвое чудовище мужского пола

Животное было покрыто порезами, но экспертам определить причину смерти так и не...

В Британии на фото попал атакующий людей гигантский НЛО

Жилой район Хоррогейте содрогнулся от нависающего над домами симметричного...

Рекомендуем