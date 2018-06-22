Болельщик из США оказался в петербургской психушке

Сегодня, 13:05

Прямо из футбольного матча болельщик из США попал в психиатрическую лечебницу Санкт-Петербурга. Специалистов вызвали сотрудники отеля, в котором футбольный фанат устроил погром.

В один из отелей Санкт-Петербурга были вызваны медики скорой помощи, которые прибыли на место и, увидев своего пациента, вызвали подмогу из психиатрического диспансера. Также на место прибыли и сотрудники правоохранительных органов, которые тоже поучаствовали в задержании.

Известно, что футбольный болельщик чрезмерно перевозбудился и начал вести себя неадекватно – громил все вокруг себя и громко кричал. Для его госпитализации пришлось применить физическую силу, после чего его доставили в психушку. Сотрудники правоохранительных органов установили, что буйным постояльцем отеля оказался 39-летний мужчина из США. Теперь медики будут выяснять, что привело к такому перевозбуждению и агрессии футбольного фаната.

Сотрудники скорой помощи Санкт-Петербурга рассказали, что за последние сутки за медицинской помощью к ним обратились еще трое иностранцев, одним из которых оказался гражданин Египта. Пострадавший рассказал, что его ударили сзади тяжелым предметом, вероятно с целью ограбления. Также болельщица из Мексики попала в токсикологическое отделение с алкогольным отравлением, а англичанин получил нервный срыв.