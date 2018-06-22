В Верхошижемье сгорела АЗС

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Возле одной из автозаправочных станций Верхошижемья загорелась стела, на которой указана стоимость топлива. Такой «факел» сняли проезжавшие мимо автомобилисты.

«Цены на бензин горят от стыда» - такой заголовок разместила под своим видео одна из жительниц Верхошижемья, которая сняла столб огня возле одной из местных АЗС. Известно, что на одной из автозаправочных станции нефтяной компании «Лукойл» загорелась стела, на которой размещены цены на топливо.

Данное происшествие произошло вчера 21 июня. Известно, что на место инцидента прибыли сотрудники МЧС РФ по Кировской области, которые быстро устранили огонь. В результате пожара пострадавших нет. На данный момент устанавливаются причины возникновения огня, по предварительной версии – это было короткое замыкание в проводке стелы.

В комментариях к ролику пользователи оставили достаточно большое количество юмористических замечаний.

Напомним, что стоимость топлива в начале июня выросла по всей стране, что беспокоит каждого жителя России. Именно в этом ключе пользователи и отреагировали на пожар.