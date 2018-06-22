VistaNews.ru


В Верхошижемье сгорела АЗС

Сегодня, 12:17

Возле одной из автозаправочных станций Верхошижемья загорелась стела, на которой указана стоимость топлива. Такой «факел» сняли проезжавшие мимо автомобилисты.

«Цены на бензин горят от стыда» - такой заголовок разместила под своим видео одна из жительниц Верхошижемья, которая сняла столб огня возле одной из местных АЗС. Известно, что на одной из автозаправочных станции нефтяной компании «Лукойл» загорелась стела, на которой размещены цены на топливо.

Данное происшествие произошло вчера 21 июня. Известно, что на место инцидента прибыли сотрудники МЧС РФ по Кировской области, которые быстро устранили огонь. В результате пожара пострадавших нет. На данный момент устанавливаются причины возникновения огня, по предварительной версии – это было короткое замыкание в проводке стелы.

В комментариях к ролику пользователи оставили достаточно большое количество юмористических замечаний.

Напомним, что стоимость топлива в начале июня выросла по всей стране, что беспокоит каждого жителя России. Именно в этом ключе пользователи и отреагировали на пожар.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В Красноярском крае горела автозаправочная станция

Бензин от «Газпромнефти» подорожал второй раз за месяц в Красноярске

В Новосибирске на парковке загорелась иномарка

Главное за неделю

ЦРУ более 40 лет скрывали секретные опыты пришельцев на атомной подлодке K-129

Её нашли спецслужбы США, сделав загадочное заявление....

«Он позади тебя!»: Морской монстр-людоед пытался проглотить каноэ с рыбаком

Чудовище огромных размеров шокировало фотографа, который успел запечатлеть...

За бортом МКС засняли серого гуманоида в отражении скафандра

Астронавт даже не подозревал, что на него смотрит гуманоид. Уфологи были...

В Калифорнии рыбаки нашли на берегу океана мёртвое чудовище мужского пола

Животное было покрыто порезами, но экспертам определить причину смерти так и не...

В Британии на фото попал атакующий людей гигантский НЛО

Жилой район Хоррогейте содрогнулся от нависающего над домами симметричного...

Рекомендуем