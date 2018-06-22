Сегодня, 11:43

В городе Бобруйск (Беларусь) произошёл взрыв. Начался пожар. Есть пострадавшие.

В результате взрыва в Беларуси три человека пострадали. Вчера, 21 июня в производственном помещении цеха предприятия «ФАНдок» произошел взрыв. Случилось это в 19:00 по московскому времени. Взрыв повлек за собой возгорание и пожар. В это время в цеху находились люди. Один рабочий получил ожоги и был доставлен в больницу. Две женщины получили травмы. Врачи осмотрели пострадавших. Их жизнь вне опасности.

Следственными органами начато расследование. Выясняются причины, по которым произошел взрыв. Устанавливается, не были ли нарушены правила техники безопасности.

В настоящее время специалисты предполагают, что взрыв мог произойти из-за сбоя в работе производственного оборудования.

СМИ сообщают, что вчера, 21 июня на одной из АЗС поблизости села Мечта Киевской области прогремел взрыв. Возник пожар. К счастью никто не пострадал. По свидетельствам очевидцев из заправочных колонок валил черный дым. Пожар был потушен ночью.