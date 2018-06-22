Жительница Москвы нашла в своей квартире белую змею

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Женщина нашла у себя дома на 9 этаже в ванной сброшенную змеиную шкуру.

Представители пресс-службы ГУ МЧС рассказали, на место происшествия прибыли специалисты. Им жительница юго-восточной части Москвы рассказала, что нашла в своей квартире белую змею и её кожу.

В итоге, специалисты изучили жильё пострадавшей и нашли там обычного белого ужа. Это животное совершенно не представляет никакой опасности. Спасатели забрали ужа из квартиры и передали его сотрудникам московского департамента природопользования и охраны окружающей среды.