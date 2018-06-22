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В парке культуры Хакасии нашли труп несовершеннолетнего

Сегодня, 10:50

Пока что полицейские не установили личность погибшего. Также не известно, при каких обстоятельствах погиб молодой человек.

Труп обнаружили несколько дней назад в местном парке культуры. В администрации Хакасии сообщили, что погибший может быть несовершеннолетним, но на вид ему 17-20 лет, также у него есть несколько особых примет. Мужчина небольшого роста примерно 175 см, и не очень крупного телосложения. У молодого парня были не стриженные темные волосы.

На погибшем была куртка и черная футболка с надписью «BIG BOSS». Внизу были штаны камуфляжного цвета в спортивном стиле, а также темная обувь.

Среди других отличительных черт можно выделить родинку под правым глазом. На данный момент полицейские расследуют дело. Сотрудники правоохранительных органов просят всех, кто хоть что-то знает о погибшем, сообщить в местное отделение полиции.

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