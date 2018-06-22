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В Киеве в отделении «Ощадбанка» произошел взрыв

Сегодня, 10:04

Двое неизвестных забросили устройство в окно офиса. Инцидент зафиксирован на улице Героев Севастополя, по факту ЧП проведут следственную проверку.

По предварительным данным, сегодня, 22 июня, в Киеве в отделении «Ощадбанка», расположенного на улице Героев Севастополя, произошел взрыв. Двое неизвестных граждан со стороны улицы забросили через окно в помещение взрывное устройство и скрылись с места преступления. Инцидент спровоцировал пожар, который вовремя удалось ликвидировать пожарной службой.

По информации сотрудников правоохранительного ведомства Киева, в ЧП никто не пострадал. Сотрудники «Ощадбанка» уточняют, что перед взрывом они не получали каких-либо угроз со стороны недоброжелателей.

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