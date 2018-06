Комар подсадил под кожу россиянки блуждающих червей

Сегодня, 09:17

Она приняла их за прыщи, которые иногда зудели и распухали. Об инциденте информирует The Daily Mail, ссылаясь на научную работу New England Journal of Medicine.

В СМИ появилась информация, согласно которой комар подсадил под кожу 32-летней россиянки блуждающих червей. Изначально у девушки появился крупный прыщ на веке, после бугорки расположились под глазом, но спустя 10 дней они переместились на губу. В результате она раздулась до больших размеров и россиянка обратилась за помощью к медикам.

В больнице пациентка рассказала, что шишки вызывают зуд и жжение. При наблюдение было обнаружено, что под кожей женщины происходят перемещения. Таким образом был обнаружен паразит, впоследствии удаленный хирургическим путем. Пострадавшая вспомнила, что накануне была в деревне, где ее очень сильно покусали комары. Отмечается, что подкожным паразитом оказался Dirofilaria repens. Чаще всего он встречается у кошек и собак, переносят червей кровососущие комары.