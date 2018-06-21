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«Так нельзя»: Пьяная владелица ротвейлера накинулась на мать ребёнка

Сегодня, 21:24

Женщина, находившаяся в неадекватном состоянии из-за алкоголя, не смогла успокоить своего ротвейлера, который сорвал шапочку с головы ребёнка. Владелица пса стала с нецензурной бранью сорить с матерью ребёнка.

 В социальной сети «Вконтакте» появилась видеозапись, снятая очевидцами, находившимися на детской площадке. Пьяная владелица собаки с руганью накинулась на одну из находившихся там женщин. Причиной для спора стало то, что ротвейлер сорвал головной убор с ребёнка, игравшего на площадке. К счастью, ребёнок не пострадал, однако шапочка оказалась изорванной в клочья.

При этом неадекватная хозяйка пса уверяла, что её питомец совершенно не представляет угрозы, и не может причинить кому-либо вреда. В конце видеозаписи к пьяной женщине обращается её знакомая, отмечая, что так вести себя нельзя.

В комментариях к публикации пользователи отметили, что в подобных ситуациях необходимо вызывать представителей правоохранительных органов, не оставляя без внимания такие выходки. При этом они уточнили, что на площадке собака находилась без намордника, и действительно могла покусать детей. Однако в комментариях появились и те, кто встал на сторону животных. Они считают, что основная проблема кроется в хозяйке ротвейлера, а адекватные владельцы собак стараются не допускать подобных ситуаций.

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