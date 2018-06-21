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В Краснодаре собралась большая очередь из-за призов от Coca-Cola

Сегодня, 20:07

Подарки, однако, получат не все, а те, кто пришёл пораньше.

Супермаркет в ТРЦ «Галерея» в Краснодаре организовал пункт, где выдавали призы от Coca-Cola с акцентом на ЧМ-2018 по футболу. Чтобы иметь шанс на получение, нужно было смотреть, что под крышечкой продукции Coca-Cola. В число подарков входит стакан, именная футболка и мяч со стилистикой футбольного мероприятия. Местным жителям настолько приглянулась данная акция, что они собрали целую очередь.

В Сети данную ситуацию раскритиковали. По мнению большинства пользователей, стоило бы беречь здоровье и не употреблять «вредную газировку». Тем более, что за сэкономленную сумму и так получилось бы приобрести любой понравившийся сувенир. Кроме того, выбор призов интернет-пользователи назвали достаточно скудным, отметив, что за него бороться не стоит.

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