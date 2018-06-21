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Демонический лик привел в ужас жителей Гавайев

Сегодня, 19:51

Сейчас в вулканическом архипелаге извергает лаву Килауэа. Именно над этой лавой появился демонический лик.

В сети один из спасателей, который находится на службе в Гавайях, разместил видео, в котором изначально не заметил ничего особенного. Однако, пересмотрев его дома, он ужаснулся, заметив, как демонический лик появился над полыхающими Гавайями.

Клубы дыма застелили Большой остров, а под вулканическим свечением начал виднеться ужасающий демонический лик, который образовался прямо из дыма. Многие пользователи уверенны в мистическом предупреждении о том, что вскоре произойдет нечто ужасное. Уфологи и любители паранормальщины считают, возможно, это явление - начало Конца света.

Скептики же уверенны, что это всего лишь оптическая иллюзия в совокупности с богатым воображением. Однако большинство пользователей готовятся к чему-о худшему. Демонический лик привел в ужас жителей Гавайев.

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