Медведица с детёнышами на Курилах «зажгла»: Все в сад

Да никакой ты, человек, не царь природы. В космос, ради Бога, а на нашей территории уважай её диких обитателей.
Видимо, медведица на Курилах с тремя детёнышами думала именно так. Она, конкретно «зажгла». Все – в сад. Точнее – в автомобили. Там я вас не трону, это ваша территория.
Туристы Курил решили посетить термические ванночки. На их беду, в это время там проходила медведица. Ей купание незваных гостей, вероятно, не понравилось. Тем более при ней были медвежата.
Это произошло невдалеке от Кунашира. Мишки там не редкость. Подросшие медвежата не редко выходят к населённым пунктам, чтобы повыпрашивать еду, которую им охотно подают.
Крупные звери нередко попадают в ловушки, установленные браконьерами. Их стараются из них освобождать. Правда, предварительно, усыпив.
Тем более, что и на деревья забирается быстрее опытных альпинистов. Да и по скорости, от миши – не скрыться. Лучше расходиться миром, если получится.