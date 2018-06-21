Медведица с детёнышами на Курилах «зажгла»: Все в сад

Сегодня, 19:37

Да никакой ты, человек, не царь природы. В космос, ради Бога, а на нашей территории уважай её диких обитателей.

Видимо, медведица на Курилах с тремя детёнышами думала именно так. Она, конкретно «зажгла». Все – в сад. Точнее – в автомобили. Там я вас не трону, это ваша территория.

Туристы Курил решили посетить термические ванночки. На их беду, в это время там проходила медведица. Ей купание незваных гостей, вероятно, не понравилось. Тем более при ней были медвежата.

Видео уже в Сети.

Это произошло невдалеке от Кунашира. Мишки там не редкость. Подросшие медвежата не редко выходят к населённым пунктам, чтобы повыпрашивать еду, которую им охотно подают.

Крупные звери нередко попадают в ловушки, установленные браконьерами. Их стараются из них освобождать. Правда, предварительно, усыпив.

Тем более, что и на деревья забирается быстрее опытных альпинистов. Да и по скорости, от миши – не скрыться. Лучше расходиться миром, если получится.