В Петербурге на улице найден труп мужчины

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Полиция не подпускает к месту любопытных горожан. Инцидент зафиксирован 21 июня на улице Мечникова, проводится следственная проверка.

Сегодня, 21 июня, в Петербурге на улице Мечникова найден труп мужчины, личность которого на момент получения информации не была установлена. Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место ЧП по вызову, теперь любопытные граждане не могут попасть к телу. Причины смерти покажет только судебно-медицинская экспертиза.

В Петербурге 10 июня также был найден труп мужчины, уже почерневший от времени. Он лежал на чердаке в футболке и куртке, без штанов. Полицейских вызвал человек, который обнаружил страшную находку. Следов насильственной смерти не нашли, в причинах смерти разбирались эксперты.