«Демонов нужно кормить»: В Петербурге устроили жертвоприношение котенка

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Крайне неприятное зрелище увидели жители ул. Хошимина. Очевидцы сообщают, что подобное уже было с котами.

В Петербурге у одного из домов устроили жертвоприношение котенка. Животное расчленили, а на стене оставили надпись, звучащую следующим образом: «Демонов нужно кормить». Петербуржцы уверены, что оба факта взаимосвязаны и убийство котенка – не случайно.

Жители также отмечают, что в подъезде не работает лифт, разбросан мусор, и кто-то постоянно использует подъезд в качестве уборной.

Напомним, ранее в Михайловске спасли кота пенсионерки, который застрял между стеной балкона и кондиционером. Спасением занималась группа спасателей, которые успешно извлекли животное из проема.