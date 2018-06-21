VistaNews.ru


«Демонов нужно кормить»: В Петербурге устроили жертвоприношение котенка

Сегодня, 19:12

Крайне неприятное зрелище увидели жители ул. Хошимина. Очевидцы сообщают, что подобное уже было с котами.

В Петербурге у одного из домов устроили жертвоприношение котенка. Животное расчленили, а на стене оставили надпись, звучащую следующим образом: «Демонов нужно кормить». Петербуржцы уверены, что оба факта взаимосвязаны и убийство котенка – не случайно.

Жители также отмечают, что в подъезде не работает лифт, разбросан мусор, и кто-то постоянно использует подъезд в качестве уборной.

Напомним, ранее в Михайловске спасли кота пенсионерки, который застрял между стеной балкона и кондиционером. Спасением занималась группа спасателей, которые успешно извлекли животное из проема.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В Омске котёнка спасли от малолетних извергов

4 дня без еды: в Ленобласти спасли котенка из вентиляционной шахты

Полиция арестовала исландца, взявшего в заложники котенка

Главное за неделю

ЦРУ более 40 лет скрывали секретные опыты пришельцев на атомной подлодке K-129

Её нашли спецслужбы США, сделав загадочное заявление....

«Он позади тебя!»: Морской монстр-людоед пытался проглотить каноэ с рыбаком

Чудовище огромных размеров шокировало фотографа, который успел запечатлеть...

За бортом МКС засняли серого гуманоида в отражении скафандра

Астронавт даже не подозревал, что на него смотрит гуманоид. Уфологи были...

Рыжий гоблин-людоед пытался сбить с ног и съесть человека в лесу

Странное призрачное существо удалось сфотографировать очевидцам. Рыжее создание...

В Калифорнии рыбаки нашли на берегу океана мёртвое чудовище мужского пола

Животное было покрыто порезами, но экспертам определить причину смерти так и не...

Рекомендуем