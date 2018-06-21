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Прокуратура обнаружила под Воронежем опасную детскую площадку

Сегодня, 19:10

Сколько можно экономить на местах, предназначенных для детских игр. В России, похоже, неограниченно.

Под Воронежем прокуратура обнаружила ещё одну опасную детскую площадку. Она располагается на территории городского парка Семилук.

Такое сообщение сделано 21 июня пресс-службой региональной Прокуратуры. Детскую площадку, являющуюся опасной, прокурорские работники обнаружили в парке на 25 лет Октября.

На ней бетонные основания, которые имеют карусели, качели, песочницы и игровой комплекс для детей даже на заглублены и не засыпаны песком.

Мало того, это влияет и на устойчивость конструкций. У бетонных оснований также неправильная форма, имеющая острые формы и углы. Это дополнительная опасность для детей под Воронежем.

Ряд аттракционов уже вышли из строя, но дети продолжают их использовать. Прокуратура полагает, все это стало возможным благодаря бездействию администрации Семилук.

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