В Камышинском кафетерии подают булки с плесенью

Сегодня, 17:59

Жительница Камышина поделилась с пользователями Сети впечатлениями от кулинарных экспериментов одного из местных кафе. Она оставила автомобиль на мойке, а сама тем временем решила перекусить в находящемся рядом кафе.

Как сообщают очевидцы, женщине с детьми, которые были с ней, подали несколько булок, одну из которых «украшала» плесень.

Камышинка написала: «Хорошо, что мне попалась булочка с плесенью. Я это обнаружила чисто случайно».

Попытка узнать у хозяина заведения происхождение «кулинарного изыска» успехом не увенчалась.