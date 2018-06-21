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В Камышинском кафетерии подают булки с плесенью

Сегодня, 17:59

Жительница Камышина поделилась с пользователями Сети впечатлениями от кулинарных экспериментов одного из местных кафе. Она оставила автомобиль на мойке, а сама тем временем решила перекусить в находящемся рядом кафе.

Как сообщают очевидцы, женщине с детьми, которые были с ней, подали несколько булок, одну из которых «украшала» плесень.

Камышинка написала: «Хорошо, что мне попалась булочка с плесенью. Я это обнаружила чисто случайно».

Попытка узнать у хозяина заведения происхождение «кулинарного изыска» успехом не увенчалась.

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